Imaweb rachète Custeed, FordonsData et Midrange Solutions and Services

Imaweb vient d’annoncer l’acquisition des sociétés Custeed, FordonsData et Midrange Solutions and Services. Des opérations de croissance externe soutenues par l’investisseur Providence Strategic Growth).

Imaweb poursuit son développement avec l’acquisition des sociétés Custeed (GarageScore), FordonsData et Midrange Solutions and Services. Des opérations de croissance externe réalisées avec le soutien de Providence Strategic Growth (PSG), actionnaire d’Imaweb depuis mai 2019. Cet investisseur souhaite faire d’Imaweb un acteur majeur en Europe des logiciels destinés aux concessionnaires. L’atteinte de cet objectif passe notamment par des opérations ciblées de croissance externe, à l’image des trois acquisitions annoncées.

Arrivée en Suède avec FordonsData

Le rachat de FordonsData permet à Imaweb d’entrer sur le marché suédois, l’un des plus importants en Europe du Nord. FordonsData est un fournisseur de solutions logicielles destinées aux distributeurs automobiles. Il propose notamment un DMS baptisé Kobra II et des outils d’aide à la vente sous l’appellation Kobra II Sales Support. Son positionnement lui permet de travailler avec de nombreux constructeurs sur son marché national.

Un outil d’expérience client avec Custeed

L’acquisition de Custeed (GarageScore) permet à Imaweb d’étendre ses services dans le domaine de la gestion du client final. L’entreprise française développe une plateforme SaaS de gestion de l’expérience client et de fidélisation. Ses outils se concentrent sur la e-réputation des distributeurs et sur la satisfaction client. Largement présent sur le marché français, Custeed a également fait ses débuts en Espagne. « Imaweb est un partenaire cohérent pour le prochain chapitre de l’histoire de la croissance de Custeed » souligne Olivier Guillemot, Pdg de Custeed.

Hébergement avec Midrange Solutions and Services

L’arrivée de Midrange Solutions and Services au sein d’Imaweb offre plusieurs services, notamment en matière d’hébergement. La firme française propose des services de Cloud, de réseau, de téléphonie, de logiciels et des outils variés à de nombreux professionnels de l’automobile. Ces dernières acquisitions viennent s’ajouter à d’autres rachats effectués par Imaweb ces deux dernières années. Des acquisitions qui visent à créer un ensemble complet d’outils couvrant les activités de vente et d’après-vente des distributeurs.