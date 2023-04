Imaweb rachète la société danoise de remarketing digital Carswip

Imaweb vient d’acquérir la société danoise Carswip. Spécialisée dans le remarketing digital destiné à l’automobile, cette firme est née en 2017 et s’est développée rapidement. Elle est présente dans 12 pays et de manière importante sur les marchés scandinaves. Carswip propose une solution SaaS qui recourt à l’intelligence artificielle pour automatiser la capture des photos, améliorer leur qualité, les intégrer dans le système du distributeur et les publier sur les plateformes internet de vente. Imaweb détient déjà la solution Stampyt mais Carswip lui ouvre les portes de nouveaux marchés, comme le souligne Kim Jeppesen, CEO de Carswip. « L’intégration de Carswip dans l’univers de solutions d’Imaweb offre de nombreuses synergies tout en permettant à Imaweb d’accélérer son développement sur les marchés d’Europe du nord ».

Attaquer de nouveaux marchés

Cette acquisition devrait permettre à Imaweb d’entrer sur de nouveaux marchés, comme l’explique son CEO Julian Ciccalè. « Ce qui nous a séduit avec Carswip c’est la possibilité de proposer à nos clients une solution qui allie des fonctionnalités très avancées de traitement d’image à une simplicité de déploiement qui va nous permettre de commercialiser cette solution, non seulement sur les marchés où nous sommes présents, mais également sur de nouveaux marchés, nous permettant d’accélérer notre développement international en Europe et au-delà ». Actuellement, la firme est présente dans 9 pays d’Europe. Le seul pays scandinave dans lequel elle est positionnée est la Suède. De son côté, Carswip est implantée dans plusieurs pays européens mais également en Inde, au Japon et en Corée du Sud. Autant de nouvelles portes qui s’ouvrent pour Imaweb.