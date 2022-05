Imelda Labbé remplace Klaus Zellmer chez Volkswagen

Imelda Labbé est nommée membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers en charge du marketing, des ventes et de l’après-vente à compter du 1er juillet 2022. Elle succède à Klaus Zellmer, qui prendra la direction de Skoda à cette même date.

Diplômée en gestion d’entreprise, Imelda Labbé a fréquenté les bancs de l’université de Stanford. Elle justifie d’une expérience internationale depuis plus de 35 ans au sein de l’industrie automobile. En effet, elle a occupé divers postes de direction à travers le monde pour le compte d’Opel et General Motors entre 1986 à 2013. Elle a été notamment responsable qualité à l’usine Opel d’Anvers et directrice des ventes chez Opel pour le marché allemand. En 2013, elle a rejoint le groupe Volkswagen pour prendre le poste de porte-parole du comité de direction de Skoda Allemagne. Lors de l’été 2016, elle a repris la direction du service après-vente au sein du groupe Volkswagen, avant d’être nommée à la tête du département Business Development chez Volkswagen AG.

En tant que membre du directoire de Volkswagen véhicules particuliers en charge du marketing, des ventes et de l’après-vente, « sa mission consistera à cibler davantage les activités ventes, marketing et service de Volkswagen sur les attentes de nos clients dans un contexte général marqué par l’avènement de la digitalisation, rappelle Thomas Schäfer, directeur des opérations chez Volkswagen. Nous entendons faire de Volkswagen une marque attractive avec des produits et des services de qualité unanimement reconnus. »

« L’activité des Ventes joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de notre stratégie New Auto qui a pour objectif de transformer l’entreprise, ajoute Hildegard Wortmann, membre du directoire du groupe, en charge des ventes. Les marques du groupe entendent enrichir l’expérience client en créant des écosystèmes numériques et en imaginant de nouveaux modèles économiques ». Imelda Labbé succédera donc à Klaus Zellmer à ces nouvelles fonctions. Sa prise de poste est prévue dès le 1er juillet prochain. Klaus Zellmer a quant à lui repris la direction de Skoda.