Immatriculations de voitures neuves : la chute s'accentue encore en avril 2022

Le marché automobile français reste terne et inquiétant en avril 2022. D'après les données fournies par la PFA à partir des immatriculations compilées par AAA Data, les voitures particulières ont enregistré un total de 108 723 immatriculations sur cette période soit une nouvelle baisse -22,58%. Au niveau du véhicule utilitaire, la baisse est de -31,80% tandis que le marché VP+VU est à -24,63%. "La baisse du marché se poursuit sur fond d’une forte baisse des énergies thermiques et d’une nouvelle poussée de l’électrification", analyse Jérôme Billon directeur général de AAA Data. "Le marché occasion est en baisse aussi, avec la recherche de véhicules économes et l’accentuation de la désaffection des crit’Air 3, 4 et 5".

L'empilement des crises : sanitaire, semi-conducteurs puis guerre en Ukraine affaiblissent la filière automobile de mois en mois. Aucune visibilité n'est donnée en 2022 sur une éventuelle perspective de reprise. Le marché 2022 pourrait atterrir à moins de 1,5 million d'unités, ce qui va poser de nombreuses questions sur la rentabilité du secteur à terme.

Presqu'une année entière de baisse ininterrompue

C'est ainsi le onzième mois consécutif de baisse avec un jour ouvré en moins en avril 2022 par rapport à 2021. Presqu'une année entière de baisse pour l'automobile neuve en France. C'est un triste record qui pose plusieurs questions sur la suite de l'année 2022 et les projections sur la rentabilité de la filière automobile dans ce contexte où les aides de l'Etat, allouées à l'occasion de la crise sanitaire, sont désormais terminées.

Les constructeurs ont atteint en 2021 des niveaux de rentabilité record grâce au triptyque ; dynamique positive de certains marchés, baisse des charges et hausse des prix des véhicules. Moins de volume, plus de rentabilité, des besoins de mobilité automobile toujours aussi contraints ; et si l’équation n’était pas si mauvaise pour les marques automobiles ? Reste la question de la soutenabilité de ce nouveau paysage face au pouvoir d’achat des automobilistes et la crispation du marché occasion.

100 000 véhicules non livrés au premier quadrimestre

"Les tendances du mois d'avril 2022 sont la recherche d’économies à la pompe, forte électrification du marché et poussée des SUV", rappelle l'analyste AAA Data. Le premier quadrimestre 2022 fait apparaître une baisse sur le marché automobile des VP avec 100 000 véhicules livrés en moins par rapport à Q1 2021. En l’absence d’éclaircies prochaines sur tous les fronts, la tendance annuelle plonge maintenant vers un marché neuf à moins de 1 500 000 unités, retour à 1975 et 1971. La récente confirmation d’un niveau de commandes cumulées équivalentes à 2021 pourrait tempérer cet atterrissage pessimiste du marché français mais à la condition de pouvoir produire et livrer.

Les marques françaises en forte baisse

Dans le détail des immatriculations en avril 2022, le groupe Stellantis accuse une baisse de -29,25% avec ses marques Alfa Romeo (+196%), Citroën (-33,94%), DS (+1,03%), Fiat (-1,70%), Jeep (-38,32%), Peugeot (-32,26%). De son côté le groupe Renault enregistre une chute de -20,96% avec Dacia (+6,54%) et Renault (-31,67%).

Les importateurs en grande souffrance

Sauf quelques rares exceptions, les importateurs subissent également l'ampleur de cette crise inédite des livraisons. C'est le cas du premier importateur le groupe Volkswagen qui perd -30,23% avec ses marques Audi (-30,94%), Cupra (+161,96%), Porsche (-35,23%), Seat (-57,07%), Skoda (-17,46%) et Volkswagen (-31,19%).

On peut note aussi les baisses pour BMW (-18,63%), MINI (-43,41%), Lexus (-49,78%), Toyota (-20,38%), Mercedes (-28,48%), Smart (-20,51%), Hyundai (-8,43%), Volvo (-50,12%), Jaguar (-72,20%), Land Rover (-43%), Suzuki (-24,56%) et Tesla (-54,03%).

Les marques épargnées par la crise : Ford, Nissan, Kia et Mitsubishi

Un groupe de quatre marques s'en sort plutôt bien dans ce contexte. On retiendra notamment Ford (+10,88%), Nissan (+47,84%), Kia (+9,09%) et Mitsubishi (+158%).