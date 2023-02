Immo Ouest se dote du premier camion avec toilettes intégrées

La société de transport Immo Ouest vient d’équiper l’un de ses 220 camions d’un espace sanitaire. Une première ! Ce nouveau tracteur a vu le jour sous l’impulsion de Jean-Charles Sarr, dirigeant de l’entreprise, militant depuis plusieurs années pour la féminisation des équipes de conducteurs poids lourds.

« L’intégration de WC dans l’habitacle du camion est un plus non négligeable ! Il est vrai que l’accès aux toilettes reste parfois compliqué. Ces toilettes de proximité sont donc un confort vivement apprécié ! Et peuvent aussi lever un frein pour certaines femmes qui n’osaient pas s’orienter vers nos métiers » explique Olympe, 29 ans, conductrice poids lourd chez Immo Ouest depuis quatre ans.

« Le recrutement des femmes en tant que conductrices est une des réponses à la pénurie de conducteurs routiers. C’est pourquoi, chez Immo Ouest, nous avons décidé de mener une opération de mixité basée sur une approche concrète : l’organisation de matinées d’information dédiées aux femmes désireuses de découvrir le métier de conductrice » indique le dirigeant d’Immo Ouest. Et de poursuivre : « c’est lors de l’une de ces matinées que la question de l’accès aux toilettes fut soulevée par l’une des participantes. Une remarque qui m’a trotté dans la tête les jours suivants et à laquelle j’avais envie de pouvoir apporter une réponse concrète ! »

Pour donner vie à ce camion innovant, Jean-Charles Sarr s’est rapproché de son concessionnaire Mercedes, le Groupe Gorrias, qui s’est tourné vers un carrossier, spécialiste des camping-cars pour la réalisation.