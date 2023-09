Importante levée de fonds chez Qinomic, le groupe de Willermin devient actionnaire de référence

Le marché du rétrofit électrique pour véhicules utilitaires légers (VUL) semble connaître de nouvelles avancées depuis la rentrée 2023. Même les écoles s’y mettent puisqu’un partenariat a récemment été établi entre Tolv et le CFAie pour créer un module spécifique de formation. Les jeunes sociétés sont encouragées à poursuivre sur ce secteur prometteur. Créée en 2021, Qinomic s’est spécialisée dans la conception, l’industrialisation et la commercialisation des solutions de rétrofit industriel.

Pour poursuivre son développement, l’entreprise a annoncé avoir effectué une première levée de fonds. Celle-ci a permis l’arrivée significative du groupe de Willermin. Le distributeur automobile, fort de plus de 700 collaborateurs, est désormais actionnaire de référence de Qinomic. « Leur grande expérience dans la distribution et les métiers de l’automobile va nous permettre d’accélérer nos projets de conversion et de décarbonation du parc », prévoit déjà Frédéric Strady, le directeur général de l’entreprise française. Déjà en fin d’année 2022, un partenariat stratégique avait été trouvé avec Stellantis pour le développement et l’homologation d’une première solution de rétrofit électrique pour VUL à l’échelle européenne.

Une seconde levée de fonds imminente

Qinomic a pour objectif de devenir le leader des mobilités durables et innovantes. Pour cela, l’entreprise compte bien convertir à l’électrique ou à l’hydrogène plusieurs milliers de véhicules chaque année. L’entrée au capital du groupe de Willermin – qui assure « avoir à cœur de soutenir des initiatives apportant de nouvelles solutions de mobilité » – doit permettre de donner un nouveau coup de boost à l’expansion de Qinomic. Une seconde levée de fonds a d’ores et déjà été annoncée et plusieurs investisseurs financiers sont pressentis. Un signe encourageant pour les entreprises du secteur.