Inauguration d’un station mixte GNV près de Rennes

Pour soutenir le verdissement de la mobilité des véhicules de transport en Bretagne, une nouvelle station vient de voir le jour à Montgermont, sur le territoire de Rennes Métropole. Lancée par Energ’iV, la société d’économie mixte du Syndicat départemental d'énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE35), celle-ci se trouve installée sur le site du dépôt de bus de Keolis. Mais elle a surtout la particularité d’associer ravitaillement public et privé, une première sur le territoire breton.

Assurer la mobilité « propre » des pros et des particuliers

Délivrant à la fois du GNC et du bioGNC, la station GNV de Montgermont propose quatre pistes d’avitaillement qui associent un dispositif en charge lente pour la recharge nocturne des bus de la Métropole carburant au gaz, et une partie publique où pourront se ravitailler les camions et autres logisticiens circulant dans la région. Notamment ceux la société Suez, qui pourra ainsi faire le plein de sa quarantaine de bennes chargées du ramassage des déchets de la métropole et fonctionnant au biogaz.

Dotée de connecteurs NGV1 et NGV2, cette station mixte GNV peut accueillir jusqu’à six poids lourds par heure, entendant de ce fait « contribuer au développement d'un réseau de bus plus "propres" c’est-à-dire électrique à l'intérieur de la rocade de Rennes, et au gaz pour les trajets qui nécessitent une plus longue autonomie », explicite Rennes Métropole sur son site. Elle qui possède déjà 39 bus roulant au GNV en prévoit d'ailleurs 68 en 2024 et même une flotte 100 % « verte » d’ici à 20230.