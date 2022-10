Indasa : une offre enrichie qui se veut innovante

Il y a 3 ans, Indasa à revue sa copie pour le marché français en étoffant son offre et en travaillant avec la distribution. Le spécialiste portugais de la préparation de surface présente sur Equip Auto deux innovations axées sur la rentabilité et le respect de l’environnement.

Indasa, spécialiste portugais de la préparation de surface, souhaite accélérer sa conquête du marché français en axant ses produits vers le confort de travail, l’écologie et la rentabilité. Trois caractéristiques que l'on retrouve dans les deux nouveaux produits exposés à Equip Auto, dont la gamme d’abrasifs Rhynosoft Pre-cut. Sa base sous forme d’éponge en mousse apporte à la fois rigidité et flexibilité pour mieux épouser la forme de la surface à poncer. Présenté en rouleau, prédécoupé, l’abrasif assure une fixation optimale en s’adaptant à la ponceuse. Couplé à la technologie brevetée Ultravent des ponceuses de la marque, l’abrasif se pose vite avec un encrassement limité. L’efficience de la gamme vient de son gain de productivité et de son emballage biodégradable. Ce nouvel abrasif est commercialisé en deux tailles selon la ponceuse et en différents niveaux de grain.

Un mastic innovant

Le partenariat européen exclusif passé avec la société américaine Evercoat permet à Indasa d’introduire sur le marché une gamme inédite de huit mastics novateurs. Grâce à une technologie brevetée, ces mastics sèchent en seulement trois minutes. En passant de la couleur rose à la couleur verte, l’opérateur peut d’un simple regard valider son séchage à cœur. Plus fluide que les mastics traditionnels, ils s’appliquent en une couche fine, de 3 mm au lieu de 6.

Une filiale qui se structure

Désormais dirigée par Yves Martines, la filiale française souhaite accélérer sa présence sur le territoire national. Indasa France travaille sur la profondeur de son offre pour répondre au mieux aux besoins des professionnels en signant des partenariats. La filiale française est composée d’une équipe de cinq personnes, dont quatre technico-commerciaux et un technicien, deux autres collaborateurs sont en cours de recrutement. Cette équipe doit permettre au fabricant, qui se refuse désormais de vendre en direct, d’être plus proche de ses distributeurs et des garagistes. En fin d’année, Indasa France ouvrira un centre de formation près de Lyon qui sera complété par un showroom.

Après de trois ans de présence en France, l’équipementier a été référencé auprès du groupe Alliance, chez Centaure et chez BASF Coatings Services. La marque, qui vient également d’obtenir son référencement au Cesvi, est actuellement en tests chez Autodistribution. La stratégie de conquête passe aussi par une nouvelle conduite tarifaire avec des produits affichés à des tarifs moindres mais avec des remises moins élevées que par le passé. Ceci afin de mieux s’aligner avec les pratiques de ses concurrents. « Avec 3 ans de recul et malgré le Covid, qui s’est installé pratiquement en même temps que nous en France, nous avons rempli nos objectifs » conclut Yves Martinez, directeur général.