Indemnités kilométriques : le barème exceptionnellement revalorisé de 5,4 %, annonce Bercy

En ces temps d'inflation, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé la revalorisation prochaine du montant des indemnités kilométriques versées aux actifs qui utilisent leur voiture pour aller travailler.

Le montant des indemnités kilométriques, auxquelles peuvent prétendre ceux qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur le lieu de travail, vont augmenter de 5,4 %.

Invité mardi 22 mars, de l'émission “C à vous” diffusée sur France 5, Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des comptes publics a annoncé « une revalorisation exceptionnelle » du barème des indemnités kilométriques. Un geste destiné « à cette classe moyenne qui travaille et qui a le sentiment qu'on lui en demande toujours plus ». Soit environ deux millions de foyers, selon le ministre.

Nous soutenons la classe moyenne qui travaille, ne veut pas être la seule à travailler, et veut que les services publics qu’elle paie avec ses impôts fonctionnent. C’est pour elle qu’on a décidé avec @BrunoLeMaire de revaloriser le barème de l’indemnité kilométrique. @cavousf5 pic.twitter.com/zrTo5skJ5d — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 22, 2023

Un décret dans les prochaines semaines

En attendant la publication au Journal officiel du décret validant cette hausse de 5,4 % du barème des indemnités kilométriques pour 2023, celui applicable pour l'année 2022 (augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente) demeure en vigueur.

Puissance fiscale Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Plus de 20 000 km 3 CV et moins d x 0,502 (d x 0,3) + 1007 d x 0,35 4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1262 d x 0,387 5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1320 d x 0,405 6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1382 d x 0,425 7 CV d x 0,661 (d x 0,374) + 1435 d x 0,446

Pour mémoire, comme rappelé dans notre Guide fiscal, le barème des indemnités kilométriques prend en compte les éléments suivants payés par l’utilisateur :