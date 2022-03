Indra Automobile Recycling renforce ses positions à l'échelle internationale

Le réseau expert en économie circulaire dresse un bilan positif de l'année 2021 et annonce son intention de renforcer ses positions sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage automobile en France, en Europe et à l'international.

En 2021, Indra Automobile Recycling enregistre un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros, soit une progression de 24 %, notamment boosté par la forte dynamique du réseau agréé constitué de 380 centres véhicules hors d'usage ou encore du développement de la pièce de réemploi. Indra a également noué de nouveaux partenariats avec des assurances. Le volume de véhicules issus des assurances a ainsi progressé de 20 % en 2021. L'ambition pour 2022 est de préparer son offre de prestations calquées sur la loi anti-gaspillage et économie circulaire, ou AGEC, entrée en vigueur en janvier dernier. Par ailleurs, Indra entend se positionner plus fortement auprès de ses partenaires assureurs et constructeurs dans leur stratégie concernant la transition écologique, l'économie circulaire et RSE. Son outil Precis propose de nouvelles solutions et des partenariats vont être noués en 2022 (après deux années de pause). « L’objectif d’Indra Automobile Recycling est de réduire le transport des véhicules épaves pour diminuer l’empreinte carbone. Nous allons densifier notre réseau pour répondre à cet objectif. Nous allons aussi moderniser notre plateforme Precis pour permettre d’augmenter la part de la pièce de réemploi dans la réparation automobile. Cette démarche permet de répondre aux enjeux de l’économie circulaire », résume Loïc Bey-Rozet, directeur général d'Indra Automobile Recycling.

De plus, Indra Automobile Recycling entend poursuivre l'harmonisation des standards de son réseau en 2022 afin de mettre en place une identité visuelle et des normes. Enfin, la politique de recrutement sera encore plus soutenue cette année