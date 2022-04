Indra et Generali s’associent pour mieux gérer les épaves des clients

Leader du recyclage automobile, Indra Automobile Recycling met au service de l’assureur Generali et de ses clients une solution d’assistance permettant de prendre en charge des véhicules sinistrés épaves dans toute la France.

Afin d’accroître son niveau de prestations tout en appliquant la législation en vigueur dans ce domaine, Generali propose désormais à ses assurés un service adapté permettant la prise en charge rapide d’un véhicule accidenté épave dans l’un des 240 centres VHU Indra Automobiles Recycling agréés. Les véhicules ainsi récupérés peuvent être stockés, expertisés et traités au plus près du lieu du sinistre, sans passer par plusieurs points de dépose comme cela est souvent le cas. L’impact environnemental d’un véhicule accidenté transporté à plusieurs reprises jusqu’à trois lieux différents (dépanneur, garagiste et recycleur) en est donc diminué au strict nécessaire tout en maîtrisant son empreinte carbone.

Le client assuré n’est plus confronté à une succession d’interlocuteurs différents et gagne en visibilité sur les démarches liées au traitement de son véhicule épave, et ce, dans le strict respect des obligations réglementaires. Il est également à l’abri des mauvaises surprises en termes de dépenses, que peuvent notamment représenter les frais de gardiennage chez d’autres acteurs.

« L’objectif de ce partenariat est de réduire le transport des véhicules épaves et d’augmenter la part de la pièce de réemploi dans la réparation automobile. Nous sommes ravis de pouvoir compter Generali, assureur de premier plan, parmi nos clients », déclare Loic Bey-Rozet, directeur général de Indra Automobile Recycling.

Ce partenariat est en adéquation avec les engagements de Generali qui souhaite promouvoir une croissance durable et soutenable, en s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire et en réduisant au maximum les impacts environnementaux de ses activités quotidiennes.