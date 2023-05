Indra lance la plateforme Digipiec

Avec Digipiec, mécaniciens, réparateurs et carrossiers ont désormais accès gratuitement aux pièces de réemploi issues du réseau Indra. La plateforme propose une offre de pièces tracées et identifiables, avec au choix : la recherche par référence constructeur ou la recherche par plaque d'immatriculation ou VIN. De plus, la plateforme offre des crédits d'identification à ses utilisateurs, renouvelables tous les mois, et centralise la facturation. « L’objectif d’Indra Automobile Recycling est de mobiliser la conscience collective sur la pièce de réemploi automobile. La pièce de réemploi assure l’équilibre économique de la filière VHU car omniprésente dans les réparations post-collision. En diminuant les gaspillages grâce au recyclage des matières et la réutilisation des pièces automobiles, tout en faisant confiance aux marchés locaux permet aussi un équilibre dans l’économie locale et plus d’emplois à la clé dans un secteur en pleine mutation. Enfin dans un contexte de révolution de la mobilité mais également d’inflation, les mesures d’Indra telle que la pièce de réemploi permettent de proposer des réparations à moindre coût. Digipiec se veut donc être un outil facilitateur pour tous les professionnels automobiles », indique Loïc Bey-Rozet, directeur général d'Indra Automobile Recycling. La plateforme Digipiec devient ainsi une offre complémentaire à l'outil Precis.

Pour mémoire, Indra traite plus 92 500 véhicules par an en France et s'appuie sur un réseau de 360 sites. Son ambition est de mettre à la disposition des professionnels automobiles les stocks de pièces de réemploi et le savoir-faire de 140 centres VHU de son réseau national. Alors que la pièces de réemploi enregistre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, et plus de 450 millions en 2022, elle devrait atteindre le milliard en 2030. passera à 1 milliard en 2030.