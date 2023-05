Industrie automobile : Renault fête le millionième Trafic produit à Sandouville

Renault fête un (nouveau) record. Le Losange annonce avoir remis les clés du millionième Renault Trafic produit à Sandouville (Seine-Maritime) à un entrepreneur néerlandais. Cet exemplaire « collector », un fourgon en version cabine approfondie, de couleur noire, a été livré par Heinz-Jürgen Löw, directeur véhicules utilitaires de la marque Renault, et Philippe Sourjet, directeur de l'usine de Sandouville, à Romke Hestra, patron de l'entreprise éponyme fondée en 1929 et spécialisée dans les toits en chaume.

« C'est un immense plaisir d'avoir pu remettre les clés du millionième Renault Trafic fabriqué dans l'usine de Sandouville en main propre à Romke Hestra. La plupart de nos clients ont une histoire particulière avec nos véhicules utilitaires et le fait de pouvoir leur proposer des solutions qui les accompagnent durablement dans les étapes de leur vie et du développement de leurs activités est vraiment important pour nous », se félicite Heinz-Jürgen Löw.

Pari gagné pour Sandouville

La transformation de l'usine Renault de Sandouville est ainsi récompensée. Appareil industriel de l'ex-Régie dédié à ses véhicules haut de gamme (segments D/E) jusqu'au début du millénaire – avec les Laguna, Espace IV et Vel Satis –, l'usine de Sandouville avait connu un important passage à vide à la fin des années 2010, conduisant ainsi le constructeur à la transformer, à l'adapter, en vue de produire des véhicules utilitaires légers (VUL).

Elle avait ensuite été choisie pour accueillir la troisième génération du Renault Trafic, un modèle précédemment produit en Espagne et au Royaume-Uni, et de ses clones les Fiat Talento et Opel Vivaro (des modèles abandonnés à la suite de la fusion entre les ex-groupes PSA et FCA) ainsi que de ses cousins de l'Alliance, les Renault Trucks Trafic Red Edition, Nissan Primastar (ex-NV 300) et Mitsubishi Express.

Renault Sandouville prépare l'arrivée du Renault Trafic E-Tech Electric et recrute

Selon Renault, « près de 600 Renault Trafic sortent chaque jour de l’usine de Sandouville, ce qui représente un Trafic toutes les 80 secondes en deux équipes ». Alors que le constructeur français prépare le lancement imminent de sa déclinaison 100 % électrique, baptisée assez logiquement Renault Trafic E-Tech Electric, les équipes de Sandouville sont appelées à grandir sur la période 2022-2023.

Le constructeur français – qui a déjà recruté 205 personnes l'an dernier – entend embaucher encore 105 personnes en CDI et 50 autres en CDD d'ici à la fin de l'année 2023 à des postes de managers, techniciens et opérateurs. Précisant que « ces recrutements s'inscrivent dans le cadre de l'accord "Re-Nouveau France 2025" signé par la CFE-CGC, la CFDT et FO fin 2021 », le Losange entend féminiser ses équipes en réservant 30 % des postes disponibles à des femmes.