Industrie automobile : l'usine Stellantis de Saragosse passe le cap des 15 millions de véhicules produits

Depuis l’an passé, plusieurs usines Stellantis sont régulièrement à la fête. Les records de production s’enchaînent. Fort de ses quatorze marques, le groupe automobile a par exemple célébré l’an passé le million de fourgons compacts produits dans l’usine Sevel-Nord d’Hordain ainsi que les sept millions de grands fourgons produits dans l’usine sœur Sevel-Sud de Val di Sangro, en Italie. (Italie).

C'est à présent au tour de l'Espagne, où le constructeur possède trois usines terminales, de se distinguer. Fondé en 1982 par General Motors, puis repris par Stellantis en 2009 à la suite du rachat d'Opel, le site industriel de Figueruelas situé près de Saragosse, célèbre les 15 millions de véhicules produits en son sein.

Il aura donc suffi de moins de trois ans à l'usine pour produire un million de véhicules supplémentaires depuis le dernier record enregistré en juillet 2020. Le compteur pourrait tourner encore plus vite à l'avenir, si l'usine de Saragosse est préférée à celle de Madrid ou de Vigo pour accueillir la production des futurs véhicules urbains du groupe franco-italo-américain basés sur la nouvelle plateforme STLA-Small.

D'une génération d'Opel Corsa à l'autre

Alors que sortent des chaînes de Saragosse les SUV citadins Citroën C3 Aircross et Opel Crossland mais aussi les versions 100 % électriques de la citadine Opel Corsa, c'est justement un exemplaire de l'Opel Corsa-e qui a permis d'atteindre le volume de 15 millions.

Il s'agit d'une sorte de clin d'œil au passé, comme le rappelle José Luis Alonso Mosquera, le directeur du site : « Le 15 millionième véhicule qui quitte nos chaînes de montage est une Opel Corsa-e, soit la version 100% électrique du modèle avec lequel l'usine a été inaugurée en 1982. Elle allie passé, présent et l'avenir de cette usine multimarque. C'est un hommage à l'engagement de nos travailleurs au fil des ans, à notre capacité d'adaptation et à notre plus haut niveau d'exigence et de qualité. »