Industrie automobile : La Gigafactory allemande de Tesla enfin opérationnelle

Les premiers Tesla Model Y européens sont prêts. Jusqu'alors produit en Chine, le SUV 100 % électrique américain est désormais aussi fabriqué sur le Vieux-Continent. Et pas n'importe où, mais au sein de la Gigafactory du constructeur située en Allemagne. Une usine ultra-moderne dont la construction avait été annoncée en 2019 et rendue opérationnelle l'année suivante.

Pour mémoire, cet ensemble industriel - où l'on peut (presque) tout faire - s'étend sur 300 hectares dont 227 000 m² bâtis. « Conformément à l’approche de production de Tesla, l’usine est hautement intégrée verticalement », fait valoir le constructeur. En d'autres termes, le site est capable de produire des véhicules dans leur intégralité mais aussi des cellules de batteries, des moteurs électriques, des composants plastiques, des essieux ou encore des sièges.

12 000 salariés

La Gigafatory de Berlin-Brandebourg a été dimensionnée pour produire jusqu'à 500 000 Tesla Model Y et jusqu'à 50 GWh de batteries par an. « Ce qui fait d'elle la plus grande usine automobile électrique en Europe », se félicitent les responsables de la marque.

Tesla prévoit en outre qu'au moment où l'usine atteindra son rythme de croisière, quelque 12 000 salariés assureront la production de ses véhicules en Europe. Un quart des effectifs (3 000 salariés) est déjà au travail tandis que « les recrutements vont se poursuivre » dans les prochains mois.