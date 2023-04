Industrie automobile : Stellantis affecte à l’usine de Mangualde (Portugal) la production de ses ludospaces et fourgonnettes électriques

Les dirigeants de Stellantis viennent de se livrer une petite partie de chaises musicales. En vue de libérer de l’espace au sein de son usine espagnole de Vigo - qui pourrait donc accueillir la nouvelle plateforme électrique STLA Medium - le groupe franco-italo-américain a décidé de déporter la production de ses ludospaces et fourgonnettes électriques au Portugal.

Ainsi dès 2025, les Citroën ë-Berlingo / ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò / Fiat Professional e-Doblò, Opel Combo-e / Combo-e Cargo et Peugeot e-Rifter / e-Partner seront produits à Mangualde, où est d’ailleurs assemblée une partie de leurs homologues thermiques depuis 2018, date du lancement de cette nouvelle génération de véhicules.

Le transfert de la ligne de production des déclinaisons 100 % électriques s’accompagne aussi de celui de la ligne de production des batteries de ces véhicules. Une activité inédite pour ce site portugais engagé par ailleurs dans un vaste chantier de transformation (parc photovoltaïque, ...) afin de limiter son empreinte carbone.

Stellantis « ouvre une nouvelle ère pour Mangualde »

« Nous sommes fiers d’annoncer le début d’une nouvelle ère pour le site de Mangualde avec la production en série des fourgons électriques Stellantis au Portugal. Ce qui nous permettra d’offrir à nos clients professionnels les solutions de mobilité dont ils ont besoin » a commenté Carlos Tavares.

« L’expertise manufacturière de Mangualde pour produire nos véhicules électriques est un élément essentiel pour poursuivre la décarbonation de nos flottes, et une nouvelle étape vers notre objectif d’atteindre 40 % de véhicules zéro émission d’ici la fin de la décennie », a également ajouté le CEO de Stellantis à l’occasion de la visite de cette usine menée en compagnie du président de la République portugaise, du Premier ministre et du ministre de l’Économie et de la Mer local.

Dans un communiqué, le constructeur assure que cette opération garantit l’avenir de l’usine de Mangualde, et confirme « l’importance de ce site pour l’économie, le PIB et les exportations du Portugal ainsi que pour l’emploi et le développement économique et industriel de la région ».