Industrie automobile : Volkswagen entend produire 130 000 ID.Buzz par an à Hanovre

Les Volkswagen ID.Buzz et ID.Buzz Cargo sont entrés en production au sein de l'usine d'Hanovre (Allemagne). Cette dernière devient ainsi le troisième site allemand d'assemblage des modèles de la gamme ID : des véhicules 100 % électriques.

« L’ID. Buzz constitue un jalon majeur dans le processus d’électrification de la marque et du site de Hanovre », commente Josef Baumert, membre du directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge de la production et de la logistique. « D’ici seulement huit ans, plus de 55 % de nos modèles en Europe seront dotés d’un groupe motopropulseur électrique à batterie, et l’ID. Buzz joue un rôle stratégique majeur dans la réalisation de cet objectif », ajoute-t-il.

Plus concrètement, la firme de Wolfsburg entend produire environ 15 000 ID.Buzz en 2022. C'est-à-dire au cours des six prochains mois. Un rythme qui devrait ensuite nettement s'accélérer. « Dans le cadre du développement de notre gamme, nous entendons produire, après 2023, jusqu’à 130 000 modèles ID. Buzz et ID. Buzz Cargo par an dans notre usine de Hanovre », poursuit le haut-cadre du constructeur. Pour y parvenir, quelque 4 000 salariés du site ont été formés à la production de ces deux modèles qui partagent leurs chaînes avec les Volkswagen Multivan et Transporter.