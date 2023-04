Ineos annonce la commercialisation d’un 4x4 électrique en 2026

Le Grenadier ne sera pas l'unique modèle de la gamme d'Ineos Automotive. En effet, le groupe pétrochimique britannique vient d’annoncer via un communiqué son intention de lancer un nouveau modèle dans trois ans. Il s’agit d’un 4x4 100 % électrique pour correspondre à la tendance du marché, toutefois plus petit en termes de gabarit que son prédécesseur le Grenadier. Le prochain véhicule sera développé en partenariat avec le fournisseur automobile Magna, et construit dans son usine autrichienne de Graz courant 2026. Ce partenariat résulte d’un travaille commun déjà engagé lors de l’industrialisation et l’ingénierie des modèles pick-up et break du Grenadier. « En collaborant avec Magna sur l’ingénierie du Grenadier, nous avons pu constater l’intérêt de mettre à profit son agilité, ses connaissances et son expérience pour un programme de développement automobile complet, explique Lynn Calder, PDG d’Ineos Automotive depuis décembre 2022. L’approfondissement de notre collaboration est une étape logique tandis que nous utilisons le Grenadier comme tremplin afin de poursuivre notre croissance comme marque automobile internationale avec cette troisième gamme de modèles ».

Des informations au compte-gouttes

Pour l’heure, très peu d’informations ont été communiquées sur le nouveau modèle hormis sa date de lancement et le type d’énergie nécessaire à sa propulsion. Cependant, Lynn Calder assure qu’il offrira « des compétences exceptionnelles en tout-terrain sans transiger sur le confort ou les performances sur route ». Une promesse déjà affirmée pour le 4x4 Grenadier, fabriqué au sein de l’usine Smart d’Hambach (mise en vente par Mercedes-Benz Group AG fin 2020 et officiellement rachetée par Ineos Automotive en janvier 2021). Celui-ci est proposé en France à partir de 60 950 euros et est disponible en version Utility Wagon (version commerciale de deux ou cinq places) et Station Wagon (véhicule de tourisme uniquement disponible en cinq places). Le modèle est décliné avec deux finitions, à savoir Trialmaster et Fieldmaster.

Plusieurs distributeurs se partagent la commercialisation du Grenadier en France à l'image des groupes De Willermin à Avignon (84), Alessandria Automobiles à Chambéry (73), Charles Pozzi à Paris (75), Land Service France à Omerville (95) BYmyCAR Côte d’Azur à Villeneuve-Loubet (06) ou encore LG Group à Perpignan (66) et Périgueux (24).