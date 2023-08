Ineos Automotive : ouverture des commandes du nouveau Grenadier Quartermaster, un pick-up double cabine

Dévoilé le mois dernier, le pick-up double cabine devient le deuxième modèle d'Ineos Automotive, combinant les qualités du Grenadier Station Wagon avec une plus grande polyvalence de chargement. Conçu et fabriqué dans l’usine française de Hambach en France, il est disponible à la commande dès 81 990 euros.

Les commandes du tout nouveau Ineos Grenadier Quartermaster sont ouvertes depuis hier, mardi 1er août 2023, après sa présentation le mois dernier au Goodwood Festival of Speed au Royaume-Uni. Conçu et fabriqué en parallèle du Grenadier Station Wagon dans l’usine française de Hambach en France, ce Double Cab Pick-Up offre les mêmes capacités tout-terrain sans compromis et la même fiabilité que son cousin avec qui il partage de nombreuses similitudes en termes d’architecture et de composants. En revanche, son châssis échelle caissonné rigide et robuste est plus long de 305 mm. Il dispose ainsi d’une surface de chargement plus importante (1 564 mm de long et 1 619 mm de large) pour offrir plus de polyvalence et accueillir facilement une palette Europe de 1 200 mm x 800 mm.

Des capacités tout-terrain "de premier ordre"

Deuxième modèle de la marque à être commercialisé, le Grenadier Quartermaster affiche une charge utile de 760 kg et une capacité de remorquage de 3 500 kg. "Il affiche une grande polyvalence au quotidien grâce à quatre anneaux d’arrimage dans l’espace de chargement (rails en option), un système Power Take-Off de 400 W, une barre de fixation intégrée et un large hayon de 1 280 mm qui peut supporter une charge de 225 kg en position ouverte", précise Ineos qui met aussi à disposition de ses clients une large gamme d’accessoires.

Côté motorisation, il s'équipe d’un moteur turbo essence ou diesel BMW 3 litres à six cylindres en ligne et d’une boîte de vitesses automatique ZF à huit rapports. Un verrouillage de différentiel central et une boîte de transfert à deux rapports sont installés de série. Le Grenadier Quartermaster est également doté des suspensions avant et arrière renforcées à cinq bras et d’essieux rigides Carraro complétés par les freins Brembo et un système de direction à circulation de billes.

Ineos promet à travers le le Grenadier Quartermaster "des capacités tout-terrain de premier ordre" avec une garde au sol de 264 mm, une profondeur de gué de 800 mm et des angles d’attaque, de basculement et de fuite inégalés par les autres pick-up produits en série. La gamme se décline en deux finitions, Trialmaster et Fieldmaster, disponibles dès 81 990 euros.