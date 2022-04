Ineos Automotive s’accorde avec cinq distributeurs français

Les cinq sites en France font partie des plus de 160 points de vente et d’entretien destinés au Grenadier à travers le monde.

« Nous travaillons sans relâche depuis plus d’un an pour trouver des partenaires en France qui partagent notre enthousiasme et notre passion vis-à-vis du Grenadier », commente Klaus Hartmann, directeur Europe d’Ineos Automotive. Il semblerait donc qu’au terme de douze mois de recherche et discussion, le constructeur ait trouvé ses premiers partenaires français. Ils seront pour l’heure au nombre de cinq à se partager les premiers exemplaires du Grenadier : le groupe De Willermin à Avignon (84), le groupe Alessandria Automobiles à Chambéry (73), le groupe Charles Pozzi à Paris (75), le groupe Land Service France à Omerville (95) et enfin le groupe BYmyCAR Côte d’Azur à Villeneuve-Loubet (06). Selon Klaus Hartmann, les concessionnaires n’ont pas été choisis par hasard, mais parce qu’« ils comprennent les conducteurs de 4x4 et leurs besoins, et ils ont fait leurs preuves dans le domaine des services client d’exception ».

Un maillage en construction

Le premier de ces nouveaux sites ouvrira en juin 2022. D’ici là, une formation sera assurée aux vendeurs et aux techniciens en atelier de chaque établissement. Ineos devrait prochainement confirmer trois autres sites en France dans le Grand-Est, en Nouvelle-Aquitaine/Occitanie et dans les Pays de la Loire/Bretagne d’ici à cet été, et prévoit également de couvrir Monaco et la Corse avant la fin de l’année. Selon Ineos, l’objectif est de proposer à la majorité des clients un atelier agréé à moins de 45 minutes ou 50 kilomètres de leur domicile. Les concessionnaires seront le pilier du réseau d’entretien dans le pays, avec une couverture géographique supplémentaire assurée par des ateliers Bosch Car Service et des spécialistes des 4x4 agréés par Ineos.

D’ici à la fin de l'année, ce dernier espère disposer d’un réseau de 200 points de vente et d’entretien dans plus de 50 pays pour le Grenadier, dont des groupes concessionnaires établis, des spécialistes des 4x4 et des concessionnaires en équipements agricoles.

1 300 salariés en poste

Le Grenadier est assemblé dans l’usine de Hambach (Moselle), mise en vente par Mercedes-Benz Group AG fin 2020 et officiellement rachetée par Ineos Automotive en janvier 2021. Pas moins de 50 millions d’euros ont été injectés en faveur de la transformation du site, notamment sur la chaîne d’assemblage, désormais dédiée au Grenadier. Outre l’assemblage du 4x4, Ineos Automotive poursuivra sur le site industriel la fabrication des Smart EQ Fortwo et Fortwo Cabrio en tant que sous-traitant de Mercedes-Benz. Cet accord a permis de conserver 1 300 emplois sur le site, au sein de Smart France SAS et chez les sous-traitants installés sur place.