Après un an de travaux, Ineos redonne vie à l’usine d'Hambach

Elle est enfin prête à reprendre du service. Mise en vente par Daimler (ou Mercedes-Benz Group AG depuis le 1er février 2022) fin 2020 et officiellement rachetée par Ineos Automotive en janvier 2021, l’usine de Hambach va produire ses premiers Grenadier sous de nouvelles couleurs. Pour démarrer cette aventure, le nouvel acquéreur n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille : pas moins de 50 millions d’euros ont été injectés en faveur de la transformation du site, notamment sur la chaîne d’assemblage, désormais dédiée au Grenadier. Notons que Mercedes-Benz avait déjà investi 470 millions d’euros en 2019 pour la réhabiliter. Celle-ci comprend donc un nouvel atelier de carrosserie entièrement automatisé, un nouvel atelier de peinture semi-automatisé et une installation d’assemblage mise à niveau.

Après douze mois de travaux, Ineos approche de la fin d’une première phase d’essai de production (PTO1) de 130 prototypes de Grenadier. La phase PTO2 débutera en mars pour valider le processus d’assemblage et la qualité de construction, avant le début de la production des premiers véhicules de série. « En parallèle, la préparation de tous les aspects commerciaux se poursuit à un bon rythme afin qu’Ineos soit prêt pour ses clients. Plus de 100 partenaires pour la vente et l’entretien ont été nommés dans le monde entier et des contrats ont été signés avec des partenaires financiers et pour la distribution de pièces » fait savoir un représentant de la marque. Si le constructeur enregistre à ce jour 1 500 réservations à travers le monde, les clients européens pourront passer commande en ligne ou auprès de leur concessionnaire local à partir du mois d’avril seulement.

Outre l’assemblage du 4x4 Grenadier, Ineos Automotive poursuivra à Hambach la fabrication des Smart EQ Fortwo et Fortwo Cabrio en tant que sous-traitant de Mercedes-Benz.