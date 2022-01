Infinity by Ekolis se déploie chez les transports Prévoté

Les transports Prévoté annoncent le déploiement de la plateforme Infinity by Ekolis qui centralise les données des 13 tracteurs et 22 remorques dédiés à son client Stokomani (chaîne de magasins de déstockage de grandes marques). Pour mémoire, Infinity permet aux exploitants de collecter en une fois toutes les données des remorques, celles des tracteurs et des conducteurs, sans passer par plusieurs applications. « Avec Infinity, l’objectif sera de centraliser toutes les datas afin de perfectionner leur traitement unifié en interne. C’est-à-dire mieux analyser les opérations de transport, les kilomètres parcourus à vide, notre performance, les données sociales des conducteurs, le suivi des livraisons et le contrôle du respect des délais, etc. », commente Pierre Derniame, responsable informatique des transports Prévoté.

Par ailleurs, Infinity by Ekolis sera progressivement étendue à tout le parc. Les transports Prévoté vont également interfacer la plateforme Infinity avec un TMS qui sera installé en 2022, puis avec différentes applications métier développées en interne. Le transporteur entend aussi centraliser sur Infinity les données télématiques de ses différentes marques de camion pour faire de la plateforme le point d’entrée unique pour le suivi du parc de tracteurs et de remorques.