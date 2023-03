Inflation : les coûts de l'entretien automobile s'envolent

Selon ce sondage, 72 % des garagistes constatent une hausse des prix de l’électricité. Par ailleurs, près de la moitié d’entre eux a également constaté une hausse du prix des huiles et consommables ainsi que des pièces détachées au cours des trois derniers mois, variant entre 6 et 11 %. Et les conséquences sur les automobilistes ne se sont pas fait attendre. En effet, 25 % des garagistes affirment avoir déjà répercuté une hausse des prix sur les prestations finales et 30 % comptent le faire très prochainement.

Parmi les garages qui comptent revoir leur grille tarifaire, près de la moitié estime que la hausse s'établira entre 6 et 10 %. Ils sont 20 % à envisager une augmentation de 11 à 20 %. Seuls 7 % attendent de voir l’évolution des prix des matériaux pour déterminer ce changement tarifaire. À noter, le prix de révision automobile a déjà augmenté de 9,4 % entre 2021 et 2023, selon Vroomly.

Par ailleurs, l’étude révèle que 96 % des garagistes ne bénéficient pas d’aide du gouvernement pour l’énergie. Ainsi, pour tenter de diminuer les coûts, 1 répondant sur 4 prévoit de réduire les heures d’utilisation des machines les plus énergivores, et donc de ralentir son activité pour s’en sortir. Conséquence : plus d’attente à la clé.