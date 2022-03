Inflation : les dépanneurs-remorqueurs n’y trouvent plus leur compte

Face à l’inflation, la branche du métier dépannage-remorquage de Mobilians réclame aux assisteurs un geste financier, faute de quoi la profession ne serait plus en mesure d’assurer ses missions.

Sylvain Cantrel, président national du métier dépannage-remorquage chez Mobilians, a demandé par courrier à chacune des sociétés d’assistance de prendre en compte la très forte augmentation des charges des entreprises de dépannage-remorquage « rendues insupportables avec l’envolée des prix du carburant. »

Depuis plusieurs années, la profession alerte les sociétés d’assistance sur l’augmentation régulière des coûts de fonctionnement. Les professionnels constatent une hausse continue du coût d’achat du matériel, de la main-d’œuvre, des charges administratives et fiscales et du carburant (+ 35 % entre 2010 et 2021 selon l’indice CNR) sans que la prise en charge, par les sociétés d’assistance, ne permettent d’y faire face.

« L’augmentation exceptionnelle de 13,8 % du prix du carburant depuis le début de l’année ne permet plus à de nombreux professionnels d’assurer la continuité de leurs services », alerte le syndicat, qui appelle à un véritable dialogue sans délai à la hauteur de la situation.