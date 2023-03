Inflation : quels sacrifices font les Français pour acheter un VO ?

Dans un contexte économique difficile, CGI Finance met en lumière les renoncements auxquels doivent se résoudre les Français pour acheter un véhicule d'occasion. Opter pour des modèles moins équipés, plus âgés ou plus kilométrés que prévu sont une partie de la réponse.

CGI Finance a décidé de mener une série d’enquêtes sur le rapport entre les Français et les véhicules d’occasion. Pour réaliser sa première analyse, CGI Finance a fait appel à C-Ways en décembre 2022. Celui-ci a ciblé un échantillon de plus de 2 000 personnes pour dresser un portrait des comportements et tendances d’achat dans un contexte économique perturbé. Un focus particulier a été fait sur la thématique du prix des voitures d’occasion et sur la manière dont les Français gèrent la forte hausse des prix constatée depuis 2 ans. « Dans un marché du VO avec de fortes évolutions : stock et prix fluctuants, électrification du parc, baisse du pouvoir d'achat... étudier et comprendre les attentes des clients VO est indispensable. Cette enquête réalisée par C-Ways nous permet notamment de décrypter les différents profils clients, afin d’apporter un éclairage à nos partenaires sur ce marché complexe et stratégique », précise Ludovic Van de Voorde, directeur général de CGI Finance.

L’étude met en évidence que les difficultés d’approvisionnement sur le marché du neuf, ainsi que l'augmentation des prix d'achat conduisent les Français à se tourner vers l'occasion. Résultat : les stocks des VO diminuent et leurs prix s'envolent aussi (+ 30 % en deux ans). Lorsque les acheteurs de VO choisissent d’acheter auprès d’un professionnel, ils expriment d’abord des attentes sur l’état général du véhicule et la sécurité. Le prix n’arrive qu’en troisième position. En revanche, de particulier à particulier, les acheteurs de VO recherchent avant tout un prix conforme à leur budget.

Renoncer pour faire baisser la facture

L’inflation marquée en 2022 (+ 5,2 % en France en moyenne) a conduit 7 Français sur 10 à restreindre leurs dépenses. En particulier, la hausse des dépenses énergétiques, comprenant les carburants, a accéléré la baisse du pouvoir d’achat des Français. Dans ce contexte, 20 % des acheteurs ont dépensé plus pour acheter leur VO que leur budget initial, un chiffre en forte hausse sur les deux dernières années (13 % pour les achats antérieurs à 2 ans). C’est notamment en puisant dans leurs économies qu’ils ont réussi à dégager ce budget supplémentaire. Ils sont aussi un quart à déclarer avoir renoncé à certains critères (équipements, caractéristiques) pour rester dans leur budget, alors qu'ils n'étaient que 18 % il y a plus de deux ans. Certains choisissent aussi des véhicules moins équipés, plus âgés ou plus kilométrés que prévu. 22 % ont aussi opté pour une autre marque et/ou modèle moins onéreux et 19 % ont choisi une voiture plus petite que prévu.

De plus, si 62 % les acheteurs de VO payaient majoritairement comptant leur VO, ils sont de plus en plus nombreux à plébisciter le financement dans les années à venir. En effet, ils ne sont plus que 39 % à se projeter à nouveau avec un paiement comptant pour le prochain achat. À l’inverse, les solutions locatives – qui ne représentent que 2,4 % des solutions de financement des VO actuellement détenus – semblent constituer une option d’avenir puisque 22 % des consommateurs se projettent dans ce type de financement pour le prochain achat.