Infopro Digital acquiert Sogexis et son logiciel Carooline

Leader international de l’information technique du secteur automobile, moto et poids lourd, Infopro Digital annonce l’acquisition de la société française Sogexis, éditeur du logiciel Carooline .

Avec cette nouvelle acquisition, le groupe Infopro Digital élargit son portefeuille de logiciels de gestion et de DMS (Dealer Management System) dédiés aux professionnels de l’après-vente automobile.

« Grâce à la technologie du logiciel Carooline, nous allons renforcer notre activité auprès des distributeurs de pièces de rechange et accélérer le déploiement de nos solutions SaaS en Europe », explique Régis Sandrin, directeur exécutif du pôle automobile chez Infopro Digital. De son côté, Thomas Laurent, fondateur de Sogexis, précise que « rejoindre Infopro Digital est une excellente opportunité pour nos équipes et la poursuite du développement de Carooline. Grâce aux complémentarités techniques et commerciales identifiées, c’est un nouveau chapitre qui s’annonce pour les solutions Carooline, avec la promesse d’une collaboration génératrice de valeur ajoutée pour nos clients ».

Rappelons qu’Infopro Digital commercialise ses produits à travers les marques ETAI, Haynes Pro, ETAI Ibérica, Autronica et Isi Condal. Ses solutions, traduites dans 35 langues, rassemblent près de 160 000 abonnés professionnels.