Infopro Digital Automotive présentera sa gamme de solutions et de bases de données à Automechanika

À l'occasion du salon Automechanika, qui se déroulera du 13 au 17 septembre à Francfort, Infopro Digital Automotive exposera sa gamme de solutions et de bases de données dédiées au marché de l'après-vente. L'objectif du fournisseur est d'accompagner les entreprises du secteur dans leur digitalisation et l'optimisation de leurs processus métier et commerciaux, à travers ses marques ETAI, Inovaxo, HaynesPro, OATS, ETAI Iberica, Autronica, Isi Condal et Carooline. Parmi ses solutions, Infopro Digital Automotive développe des catalogues de pièces détachées multimarques et des plateformes e-commerce. L'offre comprend également des logiciels de gestion et d'ERP à destination des garages, réseaux, distributeurs et fabricant de pièces détachées. Par ailleurs, Infopro Digital Automotive entend simplifier le travail en atelier en fournissant des données techniques et des méthodes de réparation. De plus, le fournisseur propose des solutions de Business Intelligence qui interprètent automatiquement les données et les transforment en analyses et en prévisions. Sans oublier, les solutions de marketing digital qui, elles permettent d'améliorer la visibilité en ligne, de fidéliser les clients et ainsi d'augmenter le chiffre d'affaires.

Sur un autre stand, Soxegis, dont le groupe a récemment fait l'acquisition, présentera ses solutions Carooline développées à destination des ateliers, centres auto, distributeurs de pièces détachées et pneumatiques.