Ingersoll-Rand électrifie ses grosses clés à chocs

L’électrification des outils de force poursuit son développement avec la commercialisation de deux clés à chocs 1 pouce par le fabricant Ingersoll-Rand. Conçues pour le changement des pneumatiques VL comme PL, ces clés offrent un rapport poids/puissance/énergie remarquable. L’opérateur peut se déplacer librement dans l’atelier grâce à ses deux batteries de 20 Volt qui offrent, selon le fabricant, une autonomie suffisante pour traiter plus de 250 boulons par charge.

L’outil pèse plus de 13 kg (équipé de ses deux batteries) et offre un couple de serrage de 3 000 Nm (4 000 Nm pour le desserrage pour la clé à plus haute capacité). Il peut être vendu avec ou sans le chargeur et batteries.

La clé présente à l’avant une poignée orientable. À l’arrière une seconde poignée, revêtue de caoutchouc, absorbe les vibrations et améliore la prise en main. Elle est dotée d’un contrôle variable de la puissance. Le corps de l’outil est en composite mais son carter avant est en acier. Le moteur est sans balais (brushless) pour plus de puissance et de longévité.

Ces clés, distribués par Provac en France, sont certifiées IP56 pour ce qui est de leur protection contre la poussière et l’eau. Elle génère un bruit relativement fort de 95 dB(A).

La clé et son chargeur sont garantis à neuf 1 an, les batteries 2 ans. La clé et le chargeur peuvent être garantis jusqu'à 3 ans sous conditions.

Cet équipement a concouru aux Prix de l'Équipement de l'Année 2022.