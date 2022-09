Innovacom convertit les flottes avec Retrofleet

Épaulant financièrement les start-up s’inscrivant à l’avant-garde des transitions environnementales, économiques et industrielles, Innovacom a pris part – via la plateforme Avenir numérique – à la levée de fonds de Retrofleet. Oeuvrant au déploiement de solutions de conversion à la motorisation électrique de véhicules routiers (pick-up, utilitaires...), d'engins industriels (pelleteuses...) et même de péniches, cette jeune pousse tricolore créée en 2020 a également vu des acteurs comme le Crédit Agricole et le business angel Fabio Ferrari, fondateur de Symbio, participer à ce tour de financement.

Parier sur l'avenir du rétrofit digitalisé

Il faut dire que, sur un marché du rétrofit en croissance compte tenu d’une législation favorable aux solutions de mobilité décarbonnée, Retrofleet se démarque en proposant un modèle clé en main. Ayant conclu des partenariats avec des groupes majeurs de la carrosserie industrielle en France comme GTE et Besset, l'entreprise fournit en effet le système énergétique embarqué (moteur+batteries) mais équipe également ses clients de logiciels de suivi et de pilotage ainsi que de systèmes de recharge intelligents et solarisés. Des clients constitués majoritairement de gestionnaires de flottes (entreprises privées, collectivités, sociétés de leasing) pour des véhicules professionnels types utilitaires légers (VUL), autocars et poids lourds.

En somme, « nous avons été séduits par la qualité de l’équipe et l’approche que développe Retrofleet de valorisation des données véhicules, celles de la recharge, du stockage et des services au réseau. La capacité de l’entreprise à déployer une solution qui permet d’agir sans attendre en faveur de la transition écologique tout en favorisant l’économie circulaire et la sauvegarde d’emplois industriels sur le territoire s’inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie d’investissement », explique Benjamin Wainstain, Partner d’Innovacom, pour justifier cet engagement économique dans Retrofleet – dont le montant n’est toutefois pas connu. Notons quand même que, depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 start-up et participé à plus de 20 introductions en Bourse.