Innovation : les demandes de brevets ont à nouveau progressé en 2021 en Europe

En 2021, les demandes de brevets déposées auprès de l'Office européen des brevets sont en hausse de 4,5 % pour s’établir à 188 600 dossiers. Parmi les secteurs les plus actifs, les transports figurent au cinquième rang. Dans le top 10 des groupes français se trouvent Valeo, Renault et Michelin.

Après une année 2020 contrariée, les demandes de brevets ont repris leur marche en avant en 2021 en Europe, comme l’indique l'Office européen des brevets (OEB) dans son baromètre Patent Index 2021 (188 600 demandes de brevets enregistrées, soit une progression de 4,5 %).

« Le niveau élevé des demandes de brevets l'année dernière montre que l'innovation est restée soutenue », commente António Campinos, président de l'OEB. Et de poursuivre : « Cela met en évidence la créativité et la résilience des innovateurs en Europe et dans le monde. Ils ont déposé davantage de demandes de brevets et la forte croissance des technologies numériques fournit une preuve éloquente de la transformation numérique en cours dans tous les secteurs et toutes les industries ».

Gros plan sur le top 10 des secteurs technologiques les plus actifs en 2021

La Chine progresse, la France résiste

Les cinq premiers pays d'origine des demandes de brevets en 2021 sont une fois encore les États-Unis (25 %), l'Allemagne (14 %), le Japon (11 %), la Chine (9 %), et la France (6 %). L’OEB met en avant que la concentration des demandes de brevets reste forte : pour preuve, cinq pays rassemblent 64 % des demandes de brevets européens déposées en 2021, et le top 20 représente même 95 % des demandes.

Top 10 des pays d’origine de demandes de brevets en Europe en 2021

1/ États-Unis : 46 533 brevets (+ 5,2 %)

2/ Allemagne : 25 969 brevets (+ 0,3 %)

3/ Japon : 21 681 brevets (- 1,2 %)

4/ Chine : 16 665 brevets (+ 24 %)

5/ France : 10 537 brevets (- 0,7 %)

6/ Corée du Sud : 9 394 (+ 3,4 %)

7/ Suisse : 8 442 (+ 3,9 %)

8/ Pays-Bas : 6 581 (+ 3,1 %)

9/ Royaume-Uni : 5 627 brevets (- 1,2 %)

10/ Suède : 4 954 brevets (+ 12 %).

On peut noter que le secteur des transports a été aux avant-postes en France (1 009 brevets déposés, en hausse de 0,4 %). Le secteur médical, l’informatique, l’aéronautique et le nucléaire sont aussi très dynamiques, reflétant quelques points forts de l’économie française.

Top 10 des groupes français pour les demandes de brevets en Europe en 2021

1/ Safran : 540 brevets

2/ CEA : 528 brevets

3/ Valeo : 500 brevets

4/ Saint-Gobain : 433 brevets

5/ Sanofi : 291 brevets

6/ Thales : 244 brevets

7/ Renault : 239 brevets

8/ Inserm : 237 brevets

9/ Michelin : 221 brevets

10/ Arkema : 217 brevets.

Pour plus de précisions, c’est ici.