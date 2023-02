Ionity implante ses nouvelles bornes de recharge haute puissance sur l’autoroute du Soleil

Le réseau européen d’infrastructures de recharge ultra-rapide vient d’inaugurer sa plus grande et plus puissante station de recharge sur un axe autoroutier majeur du sud de la France.

La coentreprise des constructeurs automobiles BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG et Volkswagen Group avec Audi et Porsche accélère son expansion sur le territoire tricolore en ouvrant deux stations à Mornas, près d'Avignon et d'Orange. Un site qui consacre le plus grand et le plus puissant érigé par Ionity à ce jour, en Europe. Basées sur l’autoroute A7 pour accompagner l'augmentation du nombre de VE vendus et les départs en vacances d’été en électrique, ces infrastructures proposent un total de 32 chargeurs haute puissance pouvant atteindre 350 kW alimentés, notamment, par un toit équipé de panneaux solaires.

Un emplacement stratégique

Les stations de Mornas-les-Adrets et Mornas-Village, situées dans le Vaucluse, permettront de relier des villes névralgiques comme Lyon et Marseille. Ce tandem de stations pourra accueillir chacune jusqu'à seize véhicules électriques simultanément, grâce à des chargeurs pouvant atteindre 350 kW. Des services annexes compléteront l’offre de recharge en libre accès de Ionity tels que des stores de protection contre les intempéries ou des options de paiement par carte de crédit. Une possibilité officiellement mise en place à partir du printemps 2023.

Avec cette nouvelle étape dans son déploiement à l’échelle européenne, Ionity entend doubler le nombre de ses stations pour atteindre le cap du millier et ainsi proposer jusqu’à 7 000 points de charge haute puissance dans les prochaines années. À la fin de l’année 2022, le réseau HPC du consortium comptait environ 450 stations de ravitaillement électrique et plus de 2 000 points de recharge dans 24 pays européens.