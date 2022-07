IRT UV SmartCure d’Hedson simplifie le séchage par ultraviolets

C’est sous sa marque IRT que le fabricant Hedson propose un nouveau sécheur UV-A à led et à main de dernière génération : le SmartCure. Sa particularité est d’offrir une grande autonomie malgré un poids de seulement 1 kg. Grâce à sa puissance de 200 watt – l’outil intègre un système de refroidissement actif –, il est en mesure de durcir enduits et apprêts de 80 opérations en une seule charge. Il convient de souligner que sa batterie de 18 volts lithium-ion est interchangeable.

L’appareil portable durcit une zone de 16 cm de diamètre en seulement 10 secondes grâce à 24 led. Sa technologie permet de maintenir les performances de luminosité à un niveau élevé et constant tout au long du cycle de la batterie pour 45 minutes d’autonomie. Un afficheur indique le niveau de la batterie mais guide aussi le peintre sur le temps de séchage.

Le fabricant indique que son outil résiste aux chocs violents. Sa coque en plastique, renforcée de 25 % de fibre de verre et résiste aux solvants et aux rayures, est difficilement inflammable. IRT UV SmartCure est compact et ergonomique, avec un interrupteur à gâchette et une poignée confortable et résistante. L’outil est livré dans une valise avec deux batteries, un chargeur, un support mural magnétique et des lunettes de sécurité. Son entretien demande de remplacer le filtre du dispositif de refroidissement.