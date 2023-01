Iveco accompagne les transporteurs dans leur transition énergétique avec Izivia (EDF)

Disposant d'une nouvelle gamme 100 % électrique, Iveco a choisi Izivia comme partenaire de solutions de recharge pour ses véhicules utilitaires et poids lourds. Les transporteurs bénéficient d'une solution clés en main qui comprend la fourniture, l'installation et l'exploitation des infrastructures de recharge adaptées à leurs véhicules. En fonction des besoins, les infrastructures offrent une puissance de recharge qui va de 22 à 200 kW. « Plus qu’un partenariat, c’est une aventure humaine au service de nos clients que nous engageons avec Izivia, à l’occasion du lancement commercial de notre gamme de véhicules électriques à batteries, Iveco eDaily et Nikola Tre BEV. L’arrivée très prochaine des zones à faibles émissions va nécessiter un effort considérable des professionnels de la route pour répondre aux exigences réglementaires à venir dans les délais impartis. En agrégeant l’ensemble des éléments qui peuvent parfois rendre complexe l’électrification des flottes, notre offre conjointe va permettre à nos clients, par sa lisibilité, d’aborder avec sérénité cette transition vers l’électromobilité », commente Steve Giguet, responsable énergies alternatives d'Iveco France. De son côté, la filiale d'EDF est garante du bon fonctionnement des bornes grâce à son équipe d'exploitation et une hotline technique dédiée aux utilisateurs et disponible 24/7. Izivia propose également un service de gestion qui permet de suivre l'état des bornes et de gérer les accès.

Par ailleurs, le plan France Relance du gouvernement apporte une aide financière sous la forme d'une prime réservée à la cible poids lourds (catégories N2 ou N3 supérieur à 3,5 t), qui peut représenter jusqu'à 50 % du devis avec un plafond de 2 200 à 15 000 euros par point de recharge, selon la puissance de la borne. La prime est automatiquement déduite du devis Izivia, qui s'occupe de déposer la demande pour le compte du client.