Iveco accompagne les Transports Barcos vers le GNC

En se tournant très tôt vers le gaz naturel pour diminuer son empreinte environnementale, le transporteur a voulu moderniser ses équipements avec de nouveaux ensembles roulant au biogaz. Pour cela, la société a investi dans cinq premiers tracteurs Iveco S-Way GNC qui ont été affectés à l'approvisionnement de grandes surfaces du département. Soumis à un usage très intensif, ces tracteurs BioGNC tournent en continu, jour et nuit, six jours sur sept. « Aujourd'hui, au bout de 48 mois, ces véhicules ont dépassé le million de kilomètres ! Et ils sont toujours aussi performants qu'au début. L'accompagnement d'Iveco a vraiment été à la hauteur de ce challenge, que ce soit dans les conseils et la formation, ou encore dans l'entretien de ces véhicules dans le réseau de la marque. Nous avons d'ailleurs renouvelé notre confiance à ce constructeur avec cinq nouveaux véhicules GNC 460 ch commandés que nous allons bientôt recevoir. », souligne Jean-Claude Barcos, P-DG des Transports Barcos.

Ce témoignage important pour le constructeur PL démontre la viabilité technologique du GNV (gaz naturel véhicules) que défend la marque depuis près de 25 ans et attestant de la capacité de ces véhicules à remplir les missions, tout en contribuant à la diminution de l'impact environnementale du transport de marchandise sur l'environnement.

« L'engagement de Jean-Claude Barcos pour l'environnement est à prendre en exemple et nous le remercions pour la confiance qu'il nous accorde. Une fois encore, le secteur du transport routier, indispensable maillon de la chaîne logistique en France avec près de 90 % des biens transportés, est proactif à réduire l'impact de ses activités. Ce témoignage est une fierté et démontre, s'il le fallait encore, que nos matériels GNV sont une solution immédiate, adaptée et réaliste pour assurer la transition énergétique du transport routier de marchandise », a souligné Othman Al Bawarshi, directeur de la gamme moyenne et lourde d'Iveco.