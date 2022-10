Iveco dévoile la nouvelle cabine centrale Surrus

Surrus a été développée par le carrossier Hatty avec les châssis S-Way, X-Way et T-Way. La nouvelle cabine centrale a notamment été conçue pour permettre le transport de grandes longueurs (jusqu'à 15 m) dans des endroits inaccessibles en semi-remorque. Le chargement est doté de deux couloirs latéraux de 580 mm utiles de chaque côté de la cabine. Selon le type de carrosserie, le chargement peut atteindre jusqu'à 5 tonnes par côté, grâce à un essieu avant 9 tonnes.

De plus, le design intérieur de la cabine a été repensé pour être ergonomique et confortable : l'isolation thermique et acoustique a été couplée à un nouveau système de chauffage-climatisation. Surrus est proposée avec les motorisations gaz ou diesel de 310 ch à 460 ch, en boîte de vitesses robotisée.