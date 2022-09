Iveco et Nikola démarrent la commercialisation de leur camion électrique à batterie

Iveco et Nikola Corporation viennent d’annoncer le lancement commercial du véhicule électrique à batteries Nikola Tre (BEV). Les deux industriels ont parallèlement dévoilé leur camion électrique à pile à combustible Nikola Tre (FCEV) en version Beta. Les deux modèles partagent la même plateforme modulaire basée sur le camion Iveco S-WAY.

« Les camions zéro émission électriques à batterie et à pile à combustible Nikola Tre changent véritablement la donne dans le secteur du transport routier de marchandises », a déclaré Michael Lohscheller, president de Nikola Corporation. Et de poursuivre : « Spécifiquement développés en tant que véhicules électriques, ils offrent des performances et une expérience de conduite capables de rivaliser avec leurs homologues à moteur diesel dans les missions les plus difficiles. Ils offrent des solutions zéro émission viables sur le plan opérationnel et financier pour les applications régionales et le transport longue distance qui donneront aux clients un véritable avantage concurrentiel. »

La version européenne du Nikola Tre BEV est produite par la co-entreprise Nikola Iveco Europe dans son usine de fabrication dédiée à Ulm, en Allemagne. L'installation, qui a été inaugurée en 2021, dispose d'un processus d'assemblage final spécialement conçu pour les véhicules.

Iveco et Nikola ont annoncé l'ouverture officielle des commandes du Nikola Tre BEV tracteur 4x2 en Europe. Ce véhicule électrique à batteries, qui a un empattement de 4,021 mm, dispose de 9 batteries avec un stockage d'énergie total jusqu'à 738 kWh, ce qui offre une autonomie d’environ 500 km. La charge (10-90%) prend environ 162 minutes avec une recharge à 175 kW. Une recharge à 350 kW est attendue plus tard dans l’année. Le Nikola Tre BEV est conçu pour effectuer des applications telles que les livraisons de hub à hub et le transport régional.

La version hydrogène attendue pour 2024

Le Nikola Tre FCEV tracteur 6x2 en version Beta dispose d'un essieu porteur directeur et d'une nouvelle cabine aux performances aérodynamiques améliorées. Avec un empattement de 3,932 mm, il peut accueillir environ 70 kilogrammes d'hydrogène utilisables à 700 bars de pression. Cette capacité, associée à son temps de ravitaillement rapide d'un peu moins de 20 minutes, permet une autonomie allant jusqu'à 800 km. Le Nikola Tre FCEV entrera sur le marché européen en 2024.