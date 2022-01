Iveco et Plus annoncent un projet pilote de camion autonome

Iveco a rejoint Plus, fournisseur américain de technologie de camions autonomes, en tant que partenaire européen pour le lancement d'un projet pilote en Europe et en Chine. L’accord porte sur la validation et l’intégration de la technologie Plus sur S-Way. Les travaux conjoints permettront de tester et démontrer les performances du système intégré de Plus dans un large éventail d'environnements et de conditions de conduite. Ce niveau de tests complets, utilisant à la fois la solution PlusDrive avec conducteur et la technologie de conduite autonome de niveau 4, aidera à recueillir des données et à valider la conception intégrée à la production d’un S-Way autonome.

« En tant que seule entreprise de technologie de camion autonome à avoir déjà commencé à fournir un produit commercial, Plus a développé une stratégie claire et convaincante pour lancer d'abord une solution avec conducteur, puis un camion autonome de niveau 4. Ceci est conforme à notre vision centrée sur le client d'un camion plus automatisé et plus sûr visant à améliorer la productivité et à réduire les coûts d'exploitation », a commenté Marco Liccardo, directeur de la technologie et du digital chez Iveco.

« Nous avons toujours souligné la nécessité de tests approfondis pour valider qu'un système de conduite autonome est capable de gérer divers scénarios météorologiques, terrains et de conduite. Ce projet pilote accélérera nos efforts pour démarrer la production de camions autonomes qui combinent la technologie de conduite autonome de niveau 4, prête pour la production et avec de hautes performances, avec l'expertise approfondie d'Iveco en ingénierie et en mettant l'accent sur la sécurité et la durabilité », a déclaré Shawn Kerrigan, co-fondateur de Plus.