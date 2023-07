Iveco et Plus lancent des tests de conduite automatisée sur route ouvertes en Allemagne

Iveco et Plus ont démarré des tests sur route ouverte en Allemagne du modèle S-Way équipé de la fonction PlusDrive de conduite automatisée. Des tests qui s’entendront en Europe dans les prochains mois.

Iveco et Plus ont amorcé les tests sur route ouverte en Allemagne du modèle S-Way équipé de la fonction PlusDrive d’assistance à la conduite. Les essais sur route publique se poursuivront en Allemagne au cours des prochains mois et s'étendront à l'Autriche, la France, l'Italie et la Suisse, afin que des données réelles puissent être collectées à partir des diverses routes et conditions de conduite de la région. La collecte de vastes données du monde réel au cours de cette phase d'essais sur la voie publique préparera le poids lourd automatisé avec conducteur pour l'industrialisation future.

Cette étape fait suite à un processus de test et de confirmation en circuit fermé, à la validation des données routières publiques précédemment collectées et une formation des conducteurs sur les fonctionnalités de sécurité avancées du véhicule. De plus, l’entreprise d’expertise TÜV SÜD a testé la sécurité fonctionnelle du concept de sécurité pour les essais sur la voie publique.

Équipé d'un logiciel de conduite autonome basé sur l'IA et de capteurs avancés, notamment des lidars, des radars et des caméras, PlusDrive amplifie la perception de l'environnement du véhicule pour les conducteurs.

Les tests doivent démontrer que PlusDrive peut gérer en toute sécurité et automatiquement les manœuvres supervisées par le conducteur, y compris le maintien de la trajectoire, la gestion des fusions de voies et des comportements des autres usagers de la route, les changements de voie initiés par le conducteur ou suggérés par le système et l'assistance aux embouteillages.

« En rendant le transport routier plus sûr, plus facile et plus durable, la nouvelle génération de puissantes technologies de sécurité prédictives basées sur l'IA comme PlusDrive peut aider à réduire le risque d'accidents, à améliorer l'économie de carburant, à améliorer la rétention des conducteurs et à atténuer la pénurie de conducteurs routiers en Europe. Nous sommes ravis d'entrer dans cette nouvelle phase de notre partenariat avec Plus et de démontrer la maturité croissante de notre Iveco S-Way avec PlusDrive par le biais d'essais sur route publique et d'opérations commerciales », a déclaré Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group.