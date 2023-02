Iveco et Plus testent leur camion hautement automatisé sur route

La marque Iveco et le fournisseur Plus démarrent des tests sur la voie publique de leur camion hautement automatisé de nouvelle génération. Ces essais, qui débutent en Allemagne, vont permettre aux deux partenaires de collecter des données routières pour valider les opérations de leur camion autonome et commencer à concevoir la production en usine. Le véhicule, un Iveco S-Way compatible PlusDrive, est conçu pour améliorer la sécurité, l'efficacité, l'expérience du conducteur et pour offrir une option plus durable aux flottes. « L'Allemagne est un pionnier de la conduite autonome, nous sommes donc ravis de lancer notre programme de tests publics dans un pays qui a depuis longtemps adopté l'innovation technologique et l'impact des solutions de sécurité comme les camions hautement automatisés. Il s'agit d'une étape importante dans nos plans de mise sur le marché de camions hautement automatisés », indique Marco Liccardo, directeur de la technologie et du numérique Iveco Group.

Et Shawn Kerrigan, P-DG et co-fondateur de Plus, d'ajouter : « L'expérience du monde réel est une partie inestimable des tests et de la validation de notre technologie alors que nous préparons notre solution de conduite autonome pour un déploiement commercial en Europe. Étant donné que l'Allemagne à elle seule fait face à une pénurie de 60 000 conducteurs, notre solution de conduite hautement automatisée, PlusDrive, contribuera à améliorer la sécurité routière, la durabilité et les problèmes de recrutement et de rétention des conducteurs auxquels sont confrontés les flottes de la région. » Dans les mois à venir, les essais vont également être menés en Autriche, Italie et la Suisse, ce qui permettra d'avoir un plus large panel de situations de conduite.