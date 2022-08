Iveco étend le projet Plant the Future

En collaboration avec des organisations de reboisement, le projet Plant the Future a été lancé en juillet 2021 dans cerains pays européens. Iveco s'est associé avec la plateforme de commerce électronique Treedom en Italie afin de planter 300 arbres, en Italie et dans le monde. Le projet a également mis en œuvre en Pologne, le constructeur a collaboré avec Ecobal, une organisation dédiée à la protection des forêts, pour planter 5 000 arbres sur un site de 5 hectares. Enfin, en Allemagne, la marque plante un arbre pour chaque nouvel S-Way gaz et Stralis NP d'occasion vendus via le projet de reboisement Plant My Tree, soit à ce jour 2 100 arbres. Un an plus tard, la forêt Iveco compte plus de 7 000 arbres. Le constructeur annonce des économies de CO2 de plus de 45 000 tonnes à l'aide des Iveco S-Way gaz (propulsé au biométhane qui peut réduire de 95% les émissions de CO2) vendus sur ces marchés, ainsi que les arbres plantes et donnés aux clients. Le CO2 économisé vaut la quantité absorbée par plus de trois millions d'arbres en un an. Giandomenico Fioretti, responsable du développement des propulsions alternatives chez Iveco, explique : « En partageant l'impact positif sur la réduction des émissions de CO2 que nous avons obtenu grâce à notre initiative Plant the Future et à nos produits, nous visons à renforcer notre engagement en faveur de la durabilité, en reconnaissant le rôle clé du gaz naturel et du biométhane dans la décarbonisation des transports. »

Aujourd'hui, Iveco prévoit d'étendre Plant the Future à d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni et les marchés nordiques. L'objectif du constructeur est de créer un cercle vertueux pérenne. Enfin, Iveco Italie complètera sa forêt de 700 arbres, en plantant un arbre en Tanzanie, au Cameroun, au Kenya, au Népal et en Colombie pour chaque moteur reconditionné Iveco Reman.