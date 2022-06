L'application Iveco On Easy Way évolue sur la gamme S-Way

Afin d’améliorer la vie du conducteur à bord de sa gamme S-Way, le constructeur PL Iveco a introduit de nouvelles fonctionnalités dans la dernière version de son application Iveco On Easy Way. Outre la gestion de la cabine et du véhicule depuis son smartphone, le chauffeur peut accéder à une multitude de services numériques Iveco On.

L'application Iveco On Easy Way a été introduite sur l'Iveco S-Way lors de son lancement en 2019 pour fournir un point de contact unique afin de gérer les fonctionnalités de la cabine et du véhicule. Cette application a constamment évolué avec des améliorations régulières et l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de services numériques. Celles-ci incluent l'intégration d'Iveco Driver Pal, permettant au conducteur d'interagir avec le véhicule par le biais des commandes vocales d’Amazon Alexa, l'aidant à rester concentré sur la route, améliorant ainsi la sécurité.

L'application peut également être utilisée pour interagir avec les fonctionnalités de la cabine telles que la climatisation, l'éclairage et les médias. L'objectif étant d'améliorer le confort du conducteur. Le conducteur a également accès à une multitude de services, tels que l'évaluation du style de conduite, l'efficacité énergétique ou encore l’état du véhicule. L'application Iveco On Easy Way connecte également le conducteur directement aux services d'assistance à distance pour programmer les mises à jour en direct du logiciel du véhicule. En cas de panne, le conducteur peut l'utiliser pour contacter Iveco Assistance Non-Stop de la marque, le service d'assistance 24h/24. Enfin, le manuel d'utilisation Iveco complet est facilement accessible sur l'application.