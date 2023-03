« L'eDaily adresse toutes les missions des professionnels, des plus simples aux ultra-complexes »

À quelques semaines de l'arrivée du eDaily dans le réseau Iveco, L'Automobile & L'Entreprise a rencontré Emilio Portillo, directeur général d'Iveco France, et Amaury Bouchet, directeur commercial utilitaires. Ensemble, ils reviennent sur les caractéristiques du modèle, son TCO et les offres de financement proposées par le constructeur italien.

L’Automobile & L’Entreprise : L’eDaily sera présenté en juin prochain aux clients français. Vous annoncez déjà un contrat avec Petit Forestier et 300 commandes enregistrées. Quelles sont vos ambitions annuelles avec ce nouveau produit ?

Amaury Bouchet : Nous avons effectivement déjà enregistré plus de 300 commandes puisque nous avons signé avec UPS ou encore Zamenhof Exploitation et nous avons un engagement sur la durée avec Petit Forestier. L’objectif est de prendre plus de 600 commandes au global sur l’année. Nous avons donc encore une marge de 300 bons, voire 400. Les capacités de production pour les années à venir sont bien évidemment exponentielles.

L’Automobile & L’Entreprise : Par rapport aux différents problèmes d’approvisionnement, et alors que les véhicules électriques sont plus gourmands en composants, serez-vous capables de livrer dans des temps raisonnables ?

Amaury Bouchet : Nous serons dans des temps de production raisonnables par rapport à la concurrence. Aujourd’hui, les premières livraisons sont attendues pour septembre-octobre 2023. L’usine s’est engagée à un certain volume et nous serons capables de les livrer.

L’Automobile & L’Entreprise : Quid du TCO du eDaily ?

Amaury Bouchet : Nous avons développé un nouvel outil très simple qui prend en compte à la fois le prix du véhicule, l’utilisation, le coût de l’énergie et les primes. Les résultats sont plutôt très bons, avec des TCO meilleurs sur l’électrique que sur le diesel sur un temps d’immobilisation de 6 à 7 ans. Très clairement et sans surprise, vous allez avoir un prix à l’achat plus élevé mais quand vous prenez en compte les primes, la réduction sur le TCO d’environ 15 % et la différence de tarifs entre les énergies, à la fin, le TCO est meilleur.

L’Automobile & L’Entreprise : Quelle offre de contrat et de financement proposez-vous pour accompagner vos clients ?

Emilio Portillo : L’investissement est fort au départ, c’est pourquoi nous misons beaucoup sur la location longue durée. Avec l’évolution de la technologie des batteries, cela offre également aux clients un gage de sécurité sur la partie revente. C’est un terrain important pour nous avec un marché du véhicule d’occasion qui va se démocratiser. Au niveau du contrat, nous avons développé une solution globale comprenant l’entretien, les pneumatiques, la borne avec son contrat de maintenance grâce à notre partenaire Izivia. C’est un package complet, du « clé en main » pour que ce soit simple pour le client.

L’Automobile & L’Entreprise : Vous parlez d’un véhicule sans compromis qui offre des capacités égales, voire même supérieures à la version thermique, avec une autonomie honorable. Est-ce qu’il y a encore des marges d’amélioration ?

Amaury Bouchet : Ce n’est que le début de l’histoire. Aujourd’hui, nous avons un véhicule très polyvalent capable de recevoir une recharge de 11, 22 et 80 kW. Nous sommes capables de faire du frigo ou encore de la benne à ordures ménagères car nous avons déjà un spectre large en termes de carrossage.

Emilio Portillo : La structure choisie de la modularité est un choix unique qu’on ne voit pas chez nos confrères. Le fait de pouvoir équiper le véhicule d’une, de deux ou trois batteries garantit une évolution puisque, quand la technologie aura évolué et qu’elles auront plus d’autonomie à l’unité, cela aura un impact immédiat sur les capacités globales du véhicule. Et demain, nous serons peut-être en mesure d’ajouter une quatrième batterie. Mais l’élément le plus important reste le ratio autonomie/charge utile. Dans le monde de l’utilitaire, l’eDaily peut ainsi adresser toutes les niches aux missions ultra-complexes.

L’Automobile & L’Entreprise : À quand le Daily hydrogène ?

Emilio Portillo : Nous avons signé un partenariat avec Hyundai et nous avons présenté récemment un prototype de Daily hydrogène. Nous y croyons beaucoup. Iveco a fait le choix complexe de miser sur la totalité des énergies. Si ce sera certainement une stratégie payante à long terme, dans l’immédiat ce sont surtout des investissements importants à l’échelle du groupe et l'hydrogène en fait partie. Pas seulement pour les poids lourds et les grandes distances mais aussi pour l’urbain et l’interurbain.