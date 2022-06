Iveco labellise ses véhicules d’occasion au GNV

Dans la perspective du probable déploiement de 45 Zones à faible émission (ZFE) à court terme en France, Iveco propose une voie rationnelle aux entreprises pour continuer à pouvoir rouler via des modèles d’occasion au GNV qui bénéficient de la vignette Crit’Air 1 et du label OK Trucks Premium.

Face au durcissement des normes et aux menaces de restriction de circulation, Iveco cherche des solutions pour accompagner au mieux les transporteurs dans leur transition énergétique tout en contribuant au développement d'une offre durable.

« L'arrivée des premiers véhicules GNV (gaz naturel véhicule) sur le marché de l'occasion leur permet d'initier cette démarche de transition énergétique de manière rationnelle, avec des véhicules disponibles immédiatement et dont le niveau de qualité est proche des véhicules neufs », expose un porte-parole d’Iveco.

Un label OK Trucks Premium très pointilleux

Les modèles d’occasion mis en avant par Iveco bénéficient du label OK Trucks Premium, c’est-à-dire qu’ils répondent à un strict contrôle de qualité et du kilométrage. L’inspection est très rigoureuse, incluant notamment la cabine (intérieur et extérieur), le châssis, la chaîne cinématique, le système de freinage, l'électronique, ou encore les pneumatiques. L’offre de services associés reprend les grands standards de ceux des véhicules neufs (location avec buy-back via Iveco Capital, contrats de maintenance, garantie, connectivité, etc.).

Le sésame de l’accès aux ZFE

« Ces véhicules GNV entrent dans la catégorie Crit'Air 1, garantissant aux transporteurs un accès sans contrainte aux ZFEm où ils opèrent. Ils permettent de réduire drastiquement les émissions de polluants locaux », détaille un communiqué, ajoutant que l’option du bioGNV réduit aussi très significativement les émissions de CO2. En outre, certifiés Pieck Quiet Truck 71 dB, les véhicules GNV permettent d'assurer des livraisons silencieuses de jour comme de nuit.

