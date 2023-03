Iveco lance son Drivers Fidelity Club

Iveco lance Drivers Fidelity Club, un programme de fidélité qui va encourager une conduite sûre et économique. S’adressant aux conducteurs de l’Iveco S-Way, il s’appuie sur l’évaluation du style de conduite et donne accès à des cadeaux et avantages exclusifs.

Dédié à la communauté des conducteurs du modèle S-Way, le Drivers Fidelity Club est le premier programme de fidélité du secteur du poids lourd qui encourage une conduite sûre et économique. Il s’appuie sur l'évaluation du style de conduite et les kilomètres parcourus. Le style de conduite DSE (Driving Style Evaluation) est calculé à l'aide d'algorithmes spécifiques développés par Iveco. Le DSE vise à réduire les consommations de carburant, l’usure du véhicule et améliorer la sécurité.

Les conducteurs bénéficient ainsi de conseils sur ces trois thèmes, via l’application, tout au long de leur parcours. En adoptant un style de conduite vertueux, les conducteurs optimisent la disponibilité du véhicule, la sécurité et la consommation de carburant et contribuent ainsi à la productivité de leur entreprise.

Les conducteurs peuvent s'inscrire au programme de fidélité dans Iveco On à travers l'application Iveco On Easy Way. Une fois le véhicule connecté et la carte conducteur associée à son compte, le conducteur peut commencer à accumuler des points en conduisant. Le score du DSE peut être suivi en temps réel sur l'application Easy Way et sur le système d'info-divertissement du véhicule.

L'Iveco Drivers Fidelity Club est déployé en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne dans un premier temps.