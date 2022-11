Iveco officialise son nouveau eDaily et le Nikola Tre

L'année 2022 est celle du lancement du eDaily et le tracteur Nikola Tre à batteries, et Iveco a présenté pour la première fois en France :

Un eDaily châssis-cabine équipé d’une benne, bénéficiant de 200 km d’autonomie et d’une charge utile record de 1 150 kg ;

Un tracteur Nikola Tre 6x2 BEV ;

Un Daily GNC fourgon 12 m3 ;

Un porteur 6x2 S-WAY GNC carrossé par Kaiser Moro en hydrocureuse.

Toute la gamme Daily est désormais également disponible en version électrique. Le eDaily offre jusqu'à 20 m³ de volume de chargement en fourgon d’usine, jusqu'à 4,6 t de charge utile et 3,5 t de capacité de remorquage. Il affiche 140 kW (190 ch) de puissance maximum, 400 Nm de couple et jusqu'à 120 km/h de vitesse maximum. Le fourgon électrique dispose également de trois niveaux de freinage régénératif, dont le mode One-Pedal Drive. De son côté, Produite par la co-entreprise Nikola-Iveco, le Nikola Tre est basé sur la plateforme du S-WAY, et sera disponible en Europe en 2023. Nikola Tre BEV tracteur 4x2 affiche un empattement de 4,021 mm, dispose de neuf batteries totalisant 738 kWh de capacité, soit une autonomie jusqu’à 530 km. Il affiche également une énergie totale embarquée de 738 kWh et une puissance continue de 480 kW (645 ch) de l'essieu électrique de FPT Industrial.

Avec ces véhicules, le constructeur poursuit ainsi son ambition de commercialiser une gamme complète avec une approche multi-énergies qui s'appuie sur les technologies du biométhane, de l'électricité à batterie et de l'hydrogène (pile à combustible), afin de couvrir l'ensemble des missions des véhicules légers, moyens et lourds.