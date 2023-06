Iveco ouvre son Campus

Résolument dédié au rayonnement de l'entreprise, le Campus Iveco se veut être un centre d’excellence dédié à la communication, l’information et la formation de la marque. Aussi un espace pensé pour partager les valeurs et les innovations d’Iveco Group auprès de tous ses partenaires.

Le Campus Iveco dispose, en plus de ses salles de réunion, de deux ateliers permettant d’appréhender les nouvelles technologies et nouvelles énergies, dont un modulable en centre évènementiel. Notons qu’une salle « Experience center » devrait permettre à chaque visiteur de vivre et de ressentir les valeurs qui animent les marques du groupe.

A l’occasion de l’inauguration de ce nouveau site, une table ronde a été organisée autour du thème « Quel défi la formation devra-t-elle relever pour accompagner la transition énergétique du transport ? ». Xavier Senecal, responsable des enseignement techniques et professionnels du GARAC, Jean-Paul Flesch, responsable des formations mécanique de Mauffrey Academy, et Clément Molizon, directeur général de l'Avere-France, ont souligné l'importance de la formation pour faire face au défi technologique de la décarbonation du transport.