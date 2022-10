Iveco présente un nouveau logo

Après Dacia, Skoda ou encore Citroën, le concepteur et fabriquant de camions et fourgons turinois, Iveco a décidé de dépoussiérer son logo. Ce dernier, adopté dans les années 1970, n'avait en effet pas grand-chose d'original. Son lettrage en majuscule (signifiant littéralement Industrial Véhicules Corporation), simple et lisible, n'est toutefois pas abandonné, juste actualisé.

Pour le constructeur de Turin, l'idée est en effet de moderniser son image de marque mais surtout de s'adapter aux nouvelles motorisations électriques de sa gamme. En particulier au modèle eDaily, qui ne sera lancé sur le marché qu'en début d'année 2023 mais a déjà su séduire des flottes comme celle de Petit Forestier.

>> A LIRE AUSSI : IAA 2022 : Iveco et Petit Forestier signent un accord pour 2 000 eDaily

C'est d'ailleurs sur la calandre de ce fourgon branché, introduit durant l'IAA de Hanovre en septembre dernier, que l'on peut découvrir ce nouveau logo, tout aussi visible que l'ancien mais à la police moins arrondie et plus fine. De même, le E central prend la forme d'une prise, symbolisant subtilement l'avenir électrique de la mobilité des pros auxquels s'adresse Iveco. Le bleu de l'emblème se voit, quant à lui, abandonné au profit d'une texture chromée et polie, plus accrocheuse et moderne. Preuve de l'avènement d'une nouvelle ère pour le groupe transalpin.