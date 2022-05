Iveco propose une aide financière pour acquérir un camion roulant au GNV

Alors que rouler au gaz se complique dans le contexte que l’on connait et pour accompagner ses clients dans leur transition énergique, Iveco a monté avec sa captive financière une offre de financement dédiée aux véhicules neufs GNV. Elle permet de réduire les six premiers loyers sur les véhicules disponibles actuellement dans le réseau, à travers l'offre Order & Drive, véhicules « prêts à partir ». Ces véhicules peuvent également être accompagnés localement d'aides directes à l'investissement et sont éligibles au suramortissement.

Tout comme le B100 qui a le vent en poupe, les véhicules GNV entrent dans la catégorie Crit'Air 1, garantissant aux transporteurs un accès sans contrainte aux ZFEm. Iveco s'est également engagé dans une démarche visant le développement du biométhane à l'échelle européenne, avec un objectif de production de 35 milliards de mètres cubes de biométhane au sein de l'UE d'ici 2030 dans le cadre de son plan REPowerEU.