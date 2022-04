Iveco remporte le prix du design pour son T-Way

L'Iveco T-Way remporte le Red Dot Award dans la catégorie Product Design 2022. Le T-Way reprend les principaux éléments de la gamme lourde Iveco Way adaptés aux missions tout-terrain spécifiques, comme le logo sur une calandre distinctive et la forme caractéristique des phares. Son extérieur entend incarner à la fois robustesse et élégance dans les proportions entre la cabine et le châssis, mais aussi dans celui des pare-chocs entièrement métallique intégrant les phares protégés par une grille anti-chocs.

L'intérieur de la cabine se concentre sur le confort et la sécurité du conducteur grâce à une bonne ergonomie, une technologie intégrée et une connectivité avancée. Le tableau de bord est conçu autour des besoins du conducteur avec des commandes faciles d'accès et regroupées en zones fonctionnelles. Les cadres métalliques sur le volant et la zone d'infodivertissement rappellent le design extérieur, créant une « expérience Iveco T-Way à 360 degrés. »