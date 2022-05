Iveco remporte le prix iF Design pour le T-Way

Après avoir gagné le Red Dot Award 2022, l'Iveco T-Way remporte le prix iF Design dans la catégorie Heavy Truck: Industrial Design. Pour mémoire, le T-Way arbore un extérieur robuste pour les missions tout-terrain et reprend le logo dominant sur la calandre, ainsi que la forme des phares protégés par les coins métalliques du pare-chocs. L'intérieur de la cabine est, lui, centré sur le confort et la sécurité du conducteur, doté d'une technologie intégrée et d'une connectivité avancée. Le tableau de bord comprend des commandes faciles d'accès regroupées en zones « fonctionnelles ». De plus, le volant et la zone d'infodivertissement sont pourvus de cadres métalliques.

Côté mobilité, le T-Way est doté de la nouvelle transmission automatisée HI-Tronix, de nouveaux freins à disque arrière, ou encore d'un système de suspension arrière renforcé.